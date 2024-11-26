Меркурій знов у ретрограді. Астролог відповіла, кому казково пощастить, і що заборонено робити

Меркурій вже став ретроградним. І це може вплинути на чимало справ, а також суттєво змінити долю багатьох людей.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler), астролог Катерина Соловйова розповіла, що для нас готує ретроградний Меркурій та кому пощастить.
З 26 листопада до 15 грудня 2024 року включно Меркурій буде ретроградним. А його тіньовий період уже почався, тому багато хто вже може відчувати дію зворотного ходу планети інтелекту, спілкування, контактів, засобів комунікацій, різних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.
"Є ті, хто сприймає цей період як важкий і навіть побоюється його. А я впевнена, що, якщо знати всі нюанси, то його можна використовувати максимально результативно", - наголосила астролога.
Що заборонено робити в ретроградний Меркурій (ілюстрація: freepik.com)
"Якщо ваша робота пов'язана з інформацією, текстами, документацією, обов'язково перевіряйте все дуже ретельно, оскільки можливі різні неточності через розсіяність і неуважність. Також хочу звернути вашу увагу на високу ймовірність крадіжок та шахрайства в цей період, тому, будь ласка, будьте пильні, максимально обережні та уважні", - попередила Соловйова.
"У цей час можна не тільки втратити речі, а й знайти щось втрачене. Також можна повернути борги чи борги повернуть вам. Для тих, хто пов'язаний з торгівлею, можлива не лише підвищена кількість повернень товарів, а й повернення давніх клієнтів і партнерів", - зазначила астролог.
За словами експерта, настає сприятливий час для тих, в кого в індивідуальному гороскопі Меркурій саме ретроградний. Тому, навіть попри високу ймовірність зміни початкових планів, у цей період можна зробити чимало корисних речей. Головне - не поспішати, все добре обмірковувати та намагатися діяти розсудливо.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Таро-гороскоп на 26 листопада обіцяє шанс на щастя чотирьом знакам Зодіаку.
Окрім цього, ви можете дізнатися, як ритуал з корицею стане магнітом для грошей.