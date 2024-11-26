Меркурій знов у ретрограді. Астролог відповіла, кому казково пощастить, і що заборонено робити

Як використовувати енергію ретроградного Меркурія собі на користь?

З 26 листопада до 15 грудня 2024 року включно Меркурій буде ретроградним. А його тіньовий період уже почався, тому багато хто вже може відчувати дію зворотного ходу планети інтелекту, спілкування, контактів, засобів комунікацій, різних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Є ті, хто сприймає цей період як важкий і навіть побоюється його. А я впевнена, що, якщо знати всі нюанси, то його можна використовувати максимально результативно", - наголосила астролога.

Особливо це стосується тих, хто має в індивідуальному гороскопі астрологічні елементи в 6-22 градусах:

Близнюків

Діви

Риб

Стрільця

Лева

Овну

Водолія

Терезів.

Також ретроград позитивно вплине на тих, хто народився:

з 26 листопада до 14 грудня

з 24 січня до 11 лютого

з 23 лютого до 13 березня

з 25 березня до 12 квітня

з 25 травня до 13 червня

з 27 липня до 15 серпня

з 28 серпня до 15 вересня

з 27 вересня до 16 жовтня.

Що заборонено робити в ретроградний Меркурій (ілюстрація: freepik.com)

На період ретрограду Соловйова радить відкласти на потім чимало важливих справ. До цього списку увійшли:

старт нових проектів

важливі переговори

укладання нових договорів

реєстрація шлюбу

купівля коштовних речей

важливі відрядження

подорожі на нових автомобілях у місця, де раніше не бували

складання іспитів

внесення якихось великих разових платежів

придбання техніки (машин, комп'ютерів, телефонів)

серйозні хірургічні операції, які здійснюються вперше.

"Якщо ваша робота пов'язана з інформацією, текстами, документацією, обов'язково перевіряйте все дуже ретельно, оскільки можливі різні неточності через розсіяність і неуважність. Також хочу звернути вашу увагу на високу ймовірність крадіжок та шахрайства в цей період, тому, будь ласка, будьте пильні, максимально обережні та уважні", - попередила Соловйова.

Але не варто сумувати. Період ретроградного Меркурія чудово підійде для інших справ. Астролог радить займатися:

переоцінкою, переглядом, переробкою всього того, що було невдало зроблено раніше

аналізом та дослідженнями

ревізіями

наведенням порядку в усіх справах

відновленням спілкування зі старими знайомими

поновленням давно забутих проектів

подорожами туди, де ви вже бували

відпочинком.

"У цей час можна не тільки втратити речі, а й знайти щось втрачене. Також можна повернути борги чи борги повернуть вам. Для тих, хто пов'язаний з торгівлею, можлива не лише підвищена кількість повернень товарів, а й повернення давніх клієнтів і партнерів", - зазначила астролог.

За словами експерта, настає сприятливий час для тих, в кого в індивідуальному гороскопі Меркурій саме ретроградний. Тому, навіть попри високу ймовірність зміни початкових планів, у цей період можна зробити чимало корисних речей. Головне - не поспішати, все добре обмірковувати та намагатися діяти розсудливо.