Меркурий снова в ретрограде. Астролог ответила, кому сказочно повезет, и что запрещено делать

Как использовать энергию ретроградного Меркурия себе на пользу?

С 26 ноября по 15 декабря 2024 года включительно Меркурий будет ретроградным. А его теневой период уже начался, поэтому многие уже могут ощущать действие обратного хода планеты интеллекта, общения, контактов, средств коммуникаций, разных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Есть те, кто воспринимает этот период как тяжелый и даже опасается его. А я уверена, что если знать все нюансы, то его можно использовать максимально результативно", - подчеркнула астролога.

Особенно это касается тех, кто имеет в индивидуальном гороскопе астрологические элементы в 6-22 градусах.

Близнецов

Дев

Рыб

Стрельца

Льва

Овна

Водолея

Весов.

Также ретроград положительно повлияет на родившихся:

с 26 ноября по 14 декабря

с 24 января по 11 февраля

с 23 февраля по 13 марта

с 25 марта по 12 апреля

с 25 мая по 13 июня

с 27 июля по 15 августа

с 28 августа по 15 сентября

с 27 сентября по 16 октября.

Что запрещено делать в ретроградном Меркурии (иллюстрация: freepik.com)

На период ретрограда Соловьева советует отложить на потом немало важных дел. В этот список вошли:

старт новых проектов

важные переговоры

заключение новых договоров

регистрация брака

покупка ценных вещей

важные командировки

путешествия на новых автомобилях в места, где раньше не бывали

сдача экзаменов

внесение каких-либо крупных разовых платежей

приобретение техники (машин, компьютеров, телефонов)

серьезные хирургические операции, совершаемые впервые.

"Если ваша работа связана с информацией, текстами, документацией, обязательно проверяйте все очень тщательно, поскольку возможны разные неточности из-за рассеянности. Также хочу обратить ваше внимание на высокую вероятность воровства и мошенничества в этот период, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, максимально осторожны и внимательны", - предупредила Соловьева.

Но не стоит унывать. Период ретроградного Меркурия отлично подойдет для других дел. Астролог советует заниматься:

переоценкой, просмотром, переработкой всего того, что было неудачно сделано раньше

анализом и исследованиями

ревизиями

наведением порядка по всем делам

восстановлением общения со старыми знакомыми

восстановлением давно забытых проектов

путешествиями туда, где вы уже бывали

отдыхом.

"В это время можно не только потерять вещи, но и найти что-то потерянное. Также можно вернуть долги или долги вернут вам. Для тех, кто связан с торговлей, возможно не только повышенное количество возвратов товаров, но и возвращение давних клиентов и партнеров", - отметила астролог.

По словам эксперта, наступает благоприятное время для тех, у кого в индивидуальном гороскопе Меркурий как раз ретроградный. Поэтому, несмотря на высокую вероятность изменения первоначальных планов, в этот период можно сделать немало полезных вещей. Главное - не спешить, все хорошо обдумывать и пытаться действовать благоразумно.