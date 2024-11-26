Меркурий снова в ретрограде. Астролог ответила, кому сказочно повезет, и что запрещено делать

Меркурий уже стал ретроградным. И это может повлиять на многие дела, а также существенно изменить судьбу многих людей.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что для нас готовит ретроградный Меркурий и кому повезет.
С 26 ноября по 15 декабря 2024 года включительно Меркурий будет ретроградным. А его теневой период уже начался, поэтому многие уже могут ощущать действие обратного хода планеты интеллекта, общения, контактов, средств коммуникаций, разных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.
"Есть те, кто воспринимает этот период как тяжелый и даже опасается его. А я уверена, что если знать все нюансы, то его можно использовать максимально результативно", - подчеркнула астролога.
Что запрещено делать в ретроградном Меркурии (иллюстрация: freepik.com)
"Если ваша работа связана с информацией, текстами, документацией, обязательно проверяйте все очень тщательно, поскольку возможны разные неточности из-за рассеянности. Также хочу обратить ваше внимание на высокую вероятность воровства и мошенничества в этот период, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, максимально осторожны и внимательны", - предупредила Соловьева.
"В это время можно не только потерять вещи, но и найти что-то потерянное. Также можно вернуть долги или долги вернут вам. Для тех, кто связан с торговлей, возможно не только повышенное количество возвратов товаров, но и возвращение давних клиентов и партнеров", - отметила астролог.
По словам эксперта, наступает благоприятное время для тех, у кого в индивидуальном гороскопе Меркурий как раз ретроградный. Поэтому, несмотря на высокую вероятность изменения первоначальных планов, в этот период можно сделать немало полезных вещей. Главное - не спешить, все хорошо обдумывать и пытаться действовать благоразумно.
Напомним, ранее стало известно, что Таро-гороскоп на 26 ноября обещает шанс к счастью четырем знакам Зодиака.
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