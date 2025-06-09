Меркурій викреслить невдачі з життя цих знаків Зодіаку: астролог назвала 5 улюбленців долі

Яким знакам Зодіаку скоро пощастить

"9 червня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, робить інгресію до знаку Рак", - розповіла експерт.

Четвертий знак Зодіаку, пояснила астролог, це нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи. І тут Меркурій перебуватиме до 26 червня 2025 року.

Позитивний вплив у період з 9 до 26 червня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Рак

Скорпіон

Риби

Телець

Діва.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Овнам

Козерогам

Терезам.

"У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються родини, нерухомості, житла, питань зачаття, маленьких дітей, хатніх та побутових питань, сімейних традицій, домашнього затишку, присадибних ділянок", - пояснила астролог.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, якщо вони пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі – техніки або автомобілів, важливими відрядженнями, складанням іспитів, проведенням необхідних платежів", - додала вона.