Меркурій викреслить невдачі з життя цих знаків Зодіаку: астролог назвала 5 улюбленців долі

Вже з 9 червня Меркурій переходить у знак Рака - і це відкриває період важливих змін в житті представників 5 знаків Зодіаку. Але ще 3 слід готуватися до невдач.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова відповіла, кому чекати на щастя, а кому слід бути обережними.
"9 червня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, робить інгресію до знаку Рак", - розповіла експерт.
Четвертий знак Зодіаку, пояснила астролог, це нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи. І тут Меркурій перебуватиме до 26 червня 2025 року.
"У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються родини, нерухомості, житла, питань зачаття, маленьких дітей, хатніх та побутових питань, сімейних традицій, домашнього затишку, присадибних ділянок", - пояснила астролог.
"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, якщо вони пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі – техніки або автомобілів, важливими відрядженнями, складанням іспитів, проведенням необхідних платежів", - додала вона.
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