Меркурий вычеркнет неудачи из жизни этих знаков Зодиака: астролог назвала 5 любимчиков судьбы

Каким знакам Зодиака скоро повезет

"9 июня Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, делает ингрессию в знак Рак", - рассказала эксперт.

Четвертый знак Зодиака, пояснила астролог, это нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы. И здесь Меркурий будет находиться до 26 июня 2025 года.

Положительное влияние в период с 9 по 26 июня почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Рак

Скорпион

Рыбы

Телец

Дева.

Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

Овнам

Козерогам

Весам.

"В этот период могут ускоряться ситуации, которые касаются семьи, недвижимости, жилья, вопросов зачатия, маленьких детей, домашних и бытовых вопросов, семейных традиций, домашнего уюта, приусадебных участков", - пояснила астролог.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, если они связаны с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, дорогостоящими приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками, сдачей экзаменов, проведением необходимых платежей", - добавила она.