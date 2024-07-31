Меркурій принесе перевірку на міцність. Астролог озвучила головні попередження на 31 липня

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що нам принесе ця середа. Як виявилося, 31 липня варто врахувати чимало аспектів.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, що варто зробити цією середи та сказала, що заборонено робити 31 липня.

Прогноз на 31 липня

У середу настане несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних втручань, оформлення шлюбу та призначення романтичних побачень.

Саме тому астролог дала такі поради:

утримайтесь від сексуальних розваг

не витрачайте енергію даремно

велика вірогідність крадіжок, врахуйте це

є вірогідність оманливо переоцінити власні досягнення

уникайте метушні, не кажіть зайвого

не виявляйте марнославство та гординю

будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм

у розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість

спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією.

Цього дня, зазначає астролог, можливі хірургічні втручання та відвідування перукарні. Пробачайте тих, хто намагатиметься конфліктувати з вами.

"Можна розлучатися, позбавлятися небажаних знайомих і партнерів. Ефективно подавати апеляцію та шукати захист. Більше відпочивайте, дотримуйтесь посту. Корисні сауна, баня, масажі", - радить Соловйова.

Що заборонено робити у середу (ілюстрація: freepik.com)

Особливості цього дня

"31 липня - початок Каміка екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день за Старим Місяцем, в місяць Шраван за індуїстським календарем (липень-серпень за григоріанським стилем)", - розповіла астролог.

"Вважається, що дотримання всіх рекомендацій цього екадаші допомагає втіленню задуманих бажань, самореалізації, виконанню свого призначення, очищенню карми, позбавленню скоєних гріхів не лише своїх, а й родових", - додала вона.

До позитивних ефектів від виконання цих приписів, розповіла Соловйова, відносять прогрес у духовних практиках, підвищення ментальної стійкості та ясності розуму, покращення стану здоров'я та життєвого тонусу, позбавлення від шкідливих звичок.

Астропоради на 31 липня (ілюстрація: freepik.com)

Астропрогноз на середу

"31 липня - середа, день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх", - радить астролог.

"Можливі обман та шахрайство. Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами", - додала вона.

Врахуйте наступне:

це гарний час для спілкування з братами та сестрами

для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти та інше) або просто запалити свічки з нього

споживайте тверді сорти сиру

буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга.

Гороскоп на 31 липня (ілюстрація: freepik.com)

Астроцікавинки на 31 липня

"З 20:48, 31-го липня, до 21:52, 1-го серпня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, буде у руйнівному градусі Лева", - зазначила Соловйова.

Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він, пояснює астролог, приносить випробування на міцність, витривалість та витримку.

Також він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності у всьому, що стосується самовиявлення духу", - розповіла Соловйова.

"Градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її. Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури", - додала вона.

Тому астролог радить уникати:

ледарства

легковажності

марнославства та марнотратства

демонстративності та пристрасності

надмірної азартності

комплексів та невміння сприймати поразки.

"Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - резюмує Соловйова.