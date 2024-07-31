Меркурий принесет проверку на прочность. Астролог озвучила главные предупреждения на 31 июля

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что нам принесет эту среду. Как оказалось, 31 июля следует учесть немало аспектов.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева рассказала, что следует сделать в эту среду и сказала, что запрещено делать 31 июля.

Прогноз на 31 июля

В среду наступит неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических вмешательств, оформления брака и назначения романтических свиданий.

Именно поэтому астролог дала такие советы:

воздержитесь от сексуальных развлечений

не тратьте энергию зря

большая вероятность воровства, учтите это

есть вероятность неправильно переоценить собственные достижения

избегайте суеты, не говорите лишнего

не проявляйте тщеславия и гордыни

будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью на взаимность

в разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость

общайтесь только по интуиции и симпатии.

В этот день, отмечает астролог, возможны хирургические вмешательства и посещение парикмахерской. Простите тех, кто будет пытаться конфликтовать с вами.

"Можно разводиться, избавляться от нежелательных знакомых и партнеров. Эффективно подавать апелляцию и искать защиту. Больше отдыхайте, соблюдайте пост. Полезны сауна, баня, массажи", - советует Соловьева.

Что нельзя делать в среду (иллюстрация: freepik.com)

Особенности этого дня

"31 июля - начало Камика экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Старой Луны, в месяц Шраван по индуистскому календарю (июль-август по григорианскому стилю)", - рассказала астролог.

"Считается, что соблюдение всех рекомендаций этого экадаши помогает воплощению задуманных желаний, самореализации, исполнению своего назначения, очищению кармы, избавлению от совершенных грехов не только своих, но и родовых", - добавила она.

К положительным эффектам от выполнения этих предписаний, рассказала Соловьева, относят прогресс в духовных практиках, повышение ментальной стойкости и ясности разума, улучшение состояния здоровья и жизненного тонуса, избавление от вредных привычек.

Астросоветы на 31 июля (иллюстрация: freepik.com)

Астропрогноз на среду

"31 июля – среда, день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их", - советует астролог.

"Возможны обман и мошенничество. Лучше на этот день не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями", - добавила она.

Учтите следующее:

это хорошее время для общения с братьями и сестрами

для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него

ешьте твердые сорта сыра

будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга.

Гороскоп на 31 июля (иллюстрация: freepik.com)

Астроинтересности на 31 июля

"С 20:48, 31 июля, до 21:52, 1 августа Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности будет в разрушительном градусе Льва", - отметила Соловьева.

Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только сквозь испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он, объясняет астролог, приносит испытание на прочность, выносливость и выдержку.

Также он привлекает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

"Во Льве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Возможны проявления обделенности во всем, что касается самопроявления духа", - рассказала Соловьева. .

"Градус может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет его разрушать. Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры", - добавила она.

Поэтому астролог советует избегать:

праздности

легкомыслия

тщеславия и расточительства

демонстративности и страстности

чрезмерной азартности

комплексов и неумение воспринимать поражение.

"Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - резюмирует Соловьева.