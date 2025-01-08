Меркурій подарує нове життя 5 знакам Зодіаку. Астролог відповіла, кому посміхнеться доля

"8 січня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Козорогу", - розповіла астролог.

Меркурій буде перебувати у десятому знаку Зодіаку до 28 січня 2025 року. І це, як зазначила Соловйова, нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи.

Позитивний вплив Меркурія у період з 8 до 28 січня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Козоріг

Телець

Діва

Скорпіон

Риби.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Ракам

Овнам

Терезам.

У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі – техніки або автомобілів, важливими відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів.

У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з кар’єрними питаннями, професійним розвитком, будь-яким статусом, родиною, будівництвом та нерухомістю.