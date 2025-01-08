Меркурий подарит новую жизнь 5 знакам Зодиака. Астролог ответила, кому улыбнется судьба

"8 января Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, совершает ингрессию в знак Козерога", - рассказала астролог.

Меркурий будет находиться в десятом знаке Зодиака до 28 января 2025 года. И это, как отметила Соловьева, нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы.

Положительное влияние Меркурия в период с 8 по 28 января почувствуют представители следующих знаков Зодиака:

Козерог

Телец

Дева

Скорпион

Рыбы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период надо быть:

Ракам

Овнам

Весам.

В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей.

В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с карьерными вопросами, профессиональным развитием, любым статусом, семьей, строительством и недвижимостью.