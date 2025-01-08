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Меркурий подарит новую жизнь 5 знакам Зодиака. Астролог ответила, кому улыбнется судьба

Гороскоп на январь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

8 января Меркурий начнет совершать ингрессию, а потому представители определенных знаков Зодиака могут ощутить на себе его влияние. Кому-то выпадет шанс на позитив, а кому-то следует готовиться к проблемам.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким знакам Зодиака сказочно повезет.

"8 января Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, совершает ингрессию в знак Козерога", - рассказала астролог.

Меркурий будет находиться в десятом знаке Зодиака до 28 января 2025 года. И это, как отметила Соловьева, нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы.

Положительное влияние Меркурия в период с 8 по 28 января почувствуют представители следующих знаков Зодиака:

  • Козерог
  • Телец
  • Дева
  • Скорпион
  • Рыбы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период надо быть:

  • Ракам
  • Овнам
  • Весам.

В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей.

В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с карьерными вопросами, профессиональным развитием, любым статусом, семьей, строительством и недвижимостью.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака повезет в начале 2025 года.

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