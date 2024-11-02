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Меркурій ощасливить лише чотири знаки Зодіаку. Астролог відповіла, хто вхопить удачу за хвіст

Кому пощастить до кінця року (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Меркурій, який відповідає за чимало важливих аспектів нашого життя, переходить у дуже складне положення. І це суттєво вплине на представників чотирьох знаків Зодіаку.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала головних щасливчиків, кому можна чекати на сюрпризи від Меркурія.

2 листопада Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Стрільця️.

"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу він це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Меркурій буде перебувати у дев’ятому знаку Зодіаку до 8 січня 2025 року", - зазначила астролог.

Позитивний вплив у період з 2-го листопада 2024 року до 8 січня 2025 року відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Овен
  • Лев
  • Терези
  • Водолій.

Але Соловйова зазначила, що Меркурій опиняється в одному з найскладніших положень для найспритнішої планети Сонячної системи. 

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

  • Стрільцям
  • Рибам
  • Близнюкам
  • Дівам. 

За словами астролога, Меркурій може вплинути на важливі переговори. Окрім цього, варто врахувати особливе положення планети варто всім, хто планує оформлювати документи, купувати щось коштовне. 

"У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з юриспруденцією, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - резюмувала Соловйова.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що кармічний успіх здійснить мрії п'яти знаків Зодіаку.

Окрім цього, нещодавно вийшов календар стрижок на листопад.

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