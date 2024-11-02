Меркурій ощасливить лише чотири знаки Зодіаку. Астролог відповіла, хто вхопить удачу за хвіст

2 листопада Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Стрільця️.

"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу він це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Меркурій буде перебувати у дев’ятому знаку Зодіаку до 8 січня 2025 року", - зазначила астролог.

Позитивний вплив у період з 2-го листопада 2024 року до 8 січня 2025 року відчують представники таких знаків Зодіаку:

Овен

Лев

Терези

Водолій.

Але Соловйова зазначила, що Меркурій опиняється в одному з найскладніших положень для найспритнішої планети Сонячної системи.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Стрільцям

Рибам

Близнюкам

Дівам.

За словами астролога, Меркурій може вплинути на важливі переговори. Окрім цього, варто врахувати особливе положення планети варто всім, хто планує оформлювати документи, купувати щось коштовне.

"У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з юриспруденцією, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - резюмувала Соловйова.