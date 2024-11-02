Меркурий осчастливит всего четыре знака Зодиака. Астролог ответила, кто схватит удачу за хвост

Меркурий, отвечающий за немало важных аспектов нашей жизни, переходит в очень сложное положение. И это существенно повлияет на представителей четырех знаков Зодиака.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главных счастливчиков, кому можно ждать сюрпризов от Меркурия.
2 ноября Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Стрельца️.
"Проверьте, в каком секторе вашего радикса он это делает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов. Меркурий будет находиться в девятом знаке Зодиака до 8 января 2025 года", - отметила астролог.
Но Соловьева отметила, что Меркурий оказывается в одном из самых сложных положений для самой ловкой планеты Солнечной системы.
По словам астролога, Меркурий может повлиять на важнейшие переговоры. Кроме того, стоит учесть особое положение планеты стоит всем, кто планирует оформлять документы, покупать что-то ценное.
"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с юриспруденцией, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и так далее", - резюмировала Соловьева.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что кармический успех осуществит мечты пяти знаков Зодиака.
Кроме этого, недавно вышел календарь стрижек на ноябрь.