Меркурий осчастливит всего четыре знака Зодиака. Астролог ответила, кто схватит удачу за хвост

2 ноября Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Стрельца️.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса он это делает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов. Меркурий будет находиться в девятом знаке Зодиака до 8 января 2025 года", - отметила астролог.

Положительное влияние в период со 2 ноября 2024 года по 8 января 2025 года ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Овен

Лев

Весы

Водолей.

Но Соловьева отметила, что Меркурий оказывается в одном из самых сложных положений для самой ловкой планеты Солнечной системы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:

Стрельцам

Рыбам

Близнецам

Девам.

По словам астролога, Меркурий может повлиять на важнейшие переговоры. Кроме того, стоит учесть особое положение планеты стоит всем, кто планирует оформлять документы, покупать что-то ценное.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с юриспруденцией, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и так далее", - резюмировала Соловьева.