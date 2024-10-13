UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Меркурій накриє хвилею позитива п'ять знаків Зодіаку. Астролог назвала головних щасливчиків

Яким знакам Зодіаку чекати на диво (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

13 жовтня Меркурій опиниться у Скорпіоні. У цій позиції він буде знаходитися аж до листопада. І саме через це представники п'яти знаків Зодіаку можуть отримати приємні сюрпризи.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому чекати на подарунки від Меркурія.

13-го жовтня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Скорпіону️.

Він буде перебувати у восьмому знаку Зодіаку до 2 листопада 2024 року. Це - нейтральне положення для найменшої планети Сонячної системи. 

Позитивний вплив у період з 13 жовтня до 2 листопада відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Скорпіон
  • Риби
  • Рак
  • Козерог
  • Діва.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

  • Тільцям
  • Левам
  • Водоліям. 

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, важливими відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - пояснила астролог.

"У цей період можуть перейти у практичну площину активності, пов’язані з ризиками, небезпеками, трансформаціями, фінансами", - додала вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого здійсняться мрії вже 13 жовтня.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Всесвіт здивує дивами лише три знаки Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопАстрологія