Меркурий накроет волной позитива пять знаков Зодиака. Астролог назвала главных счастливчиков

13 октября Меркурий окажется в Скорпионе. В этой позиции он будет находиться до ноября. И именно поэтому представители пяти знаков Зодиака могут получить приятные сюрпризы.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому ждать подарки от Меркурия.
13 октября Меркурий, планета общения, средств коммуникаций, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Скорпиона.
Он будет находиться в восьмом знаке Зодиака до 2 ноября 2024 года. Это - нейтральное положение для самой маленькой планеты Солнечной системы.
"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, важными командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением больших платежей", - пояснила астролог.
"В этот период могут перейти в практическую плоскость активности, связанные с рисками, опасностями, трансформациями, финансами", - добавила она.
Напомним, ранее мы рассказывали, у кого исполнятся мечты уже 13 октября.
Кроме того, недавно стало известно, что Вселенная удивит чудесами лишь три знака Зодиака.