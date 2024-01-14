Меркурій у Козерозі підкине чудові новини для цих знаків Зодіаку

Риби

Меркурій у Козерозі підвищить вашу енергію. Ви знайдете впевненість у собі та захочете взаємодіяти з суспільством, бути не просто його частиною, а лідерською ланкою. У вас точно з'явиться натхнення, не злякайте музу.

Транзит планети подарує вам чимало добрих ідей. Особливо пощастить тим, хто заробляє на життя чимось пов'язаним із творчістю. Ви почуєте гарні новини та зрозумієте, що успіх уже не мрія, а ваша реальність.

Стрілець

Для вас період Меркурія в Козорога дуже важливий. Ви зможете взяти своє життя під контроль та почати правильно розпоряджатися не лише часом та фінансами, а й витратою своєї енергії. Подумайте, що забирає у вас дуже багато сил, але при цьому не дає жодного результату.

Не тупцюйте на одному місці та пробуйте щось нове. Коли ви почнете давати волю своїм інтересам, на вашому шляху з'являться дуже цікаві люди, які озвучать вам чудові новини.

Скорпіон

Завдяки Меркурію у Скорпіоні ви зрозумієте, що готові працювати у команді. Почніть співпрацювати з людьми та не відмовляйтеся від компромісів. Ви зможете не тільки дізнатися про щось нове, але й знайти відповідь на дуже цікаве запитання.

Будьте готові до того, що ви можете легко розкрити чужі секрети. І не факт, що всім цим сподобається. Однак навряд чи це завадить вам довести справу до кінця. У фіналі на вас чекає неймовірний сюрприз.