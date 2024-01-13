Невдачі з головою накриють ці знаки Зодіаку: кому буде несолодко вже днями

Кому готується до випробувань та як мінімізувати негатив, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Knowinsiders .

Терези

Новий тиждень навряд чи виявиться вдалим. Зірки вказують на те, що у вас можуть розпочатися проблеми з грошима. Також є ймовірність того, що вам раптово доведеться розлучитися з великою сумою, але якщо ви зможете знайти необхідну суму, то отримаєте шанс змінити своє життя.

Оцініть усі ризики та вирішуйте, як правильно вчинити. Швидше за все, ви зможете обійтись малими жертвами. Важливо лише знайти компроміс і не поспішати.

Діва

У вас можуть розпочатися проблеми у стосунках. Постарайтеся не рубати з плеча, інакше ви ризикуєте залишитися без підтримки у найскладніший момент. Навряд чи вам допоможуть після того, як ви дозволите собі говорити образливі речі.

Не намагайтеся втекти від проблем. Ви можете засмутитися, бажання залягти на дно і не привертати до себе увагу приведуть лише до того, що ви залишитеся на самоті. Докладіть максимум зусиль, щоб цього не допустити.

Овен

Обов'язково приділіть увагу здоров'ю. Не варто ризикувати та перевіряти удачу. Виявіть максимальну обережність і не ігноруйте будь-який із "тривожних дзвіночків".

Знайдіть час для відпочинку. Вам потрібно набратися сил і забути про складні випробування, яких було чимало. Бережіть себе і не дозволяйте подіям навколо вас сильно вимотати.