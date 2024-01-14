Меркурий в Козероге подбросит отличные новости для этих знаков Зодиака

Рыбы

Меркурий в Козероге повысит вашу энергию. Вы обретете уверенность в себе и захотите взаимодействовать с обществом, быть не просто его частью, а лидерским звеном. У вас точно появится вдохновение, не спугните музу.

Транзит планеты подарит вам немало хороших идей. Особенно повезет тем, кто зарабатывает на жизнь чем-то, связанным с творчеством. Вы услышите хорошие новости и поймете, что успех уже не мечта, а ваша реальность.

Стрелец

Для вас период Меркурия в Козероге весьма важен. Вы сможете взять свою жизнь под контроль и начать правильно распоряжаться не только временем и финансами, но и расходом своей энергии. Подумайте, что отнимает у вас слишком много сил, но при этом не дает никакого результата.

Не топчитесь на одном месте и пробуйте что-то новое. Когда вы начнете давать волю своему любопытству, на вашему пути появятся очень интересные люди, которые озвучат вам отличные новости.

Скорпион

Благодаря Меркурию в Скорпионе вы поймете, что готовы работать в команде. Начните сотрудничать с людьми и не отказывайтесь от компромиссов. Вы сможете не только узнать что-то новое, но и найти ответ на очень интересный вопрос.

Будьте готовы к тому, что вы сможете легко раскрыть чужие секреты. И не факт, что всем этим понравится. Однако едва ли это помешает вам довести дело до конца. В финале вас ждет невероятный сюрприз.