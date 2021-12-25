В мэрии Львова оскандалились из-за таинственной спутницы чиновника в откровенном наряде: кто она такая

Во Львове состоялся визит заместителя министра образования и науки Украины Игоря Гарбарука к мэру города Андрею Садовому. В соцсетях снимки, сделанные во время визита. На них рядом с чиновниками была молодая незнакомка в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера.
Что известно о незнакомке - читайте в материале ниже.
Ею оказалась 27-летняя юрист Кристина Тишкун. Она сама выложила фото в своем Instagram-аккаунте, но после волны критики относительно ее наряда, закрыла свою страницу.
В Facebook шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой опубликовал снимок Кристины, еще до закрытия аккаунта.
"Какие проблемы образования и энергоэффективности сегодня утром живо обсуждают в славном городе Льва?! Правильно: кто эта дама с крестиком и почему те ребята имеют такие кислые писки", – написал он.
Также еще до закрытия своей страницы она в комментариях ответила на волну хейта в свою сторону: "а в городской совет надо выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".
Сеть шокировали фото незнакомки, которая сопровождала заместителя украинского министра (facebook.com/paraskaradio)
Кристина Александровна Тышкун - юрист, владелица компании "БК Застройка".
Девушка родилась 30 августа 1994 года во Львове.
На своей странице в Facebook отметила, что стала магистром права (юристом-правоведом), окончив Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Сейчас Кристина живет в Киеве.
Также Кристина считается юристом, помощником адвоката в адвокатском бюро Advisers.
Кристина Тишкун (facebook.com/christina.tyshkun.3)
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