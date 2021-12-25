У мерії Львова оскандалилися через таємничу супутницю посадовця у відвертому вбранні: хто ж вона така

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики, щодо її вбрання, вона закрила свою сторінку.

У Facebook шеф-редактор порталу "Освітня політика" Віктор Громовий опублікував знімок Христини, ще до закриття облікового запису.

"Які проблеми освіти та енергоефективності сьогодні вранці жваво обговорюють у славному місті Лева?! Правильно: хто ця дама з хрестиком і чому ті хлопаки мають такі кислі писки", – написав він.

Також ще до закриття своєї сторінки вона у коментарях відповіла на хвилю хейту у свою сторону: "А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно".

Мережу шокували фото незнайомки, яка супроводжувала заступника українського міністра (christina_tyshkun/Instagram)



Мережу шокували фото незнайомки, яка супроводжувала заступника українського міністра (facebook.com/paraskaradio)

Що відомо про Христину Тишкун

Христина Олександрівна Тишкун - юрист, власниця компанії "БК Забудова".

Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові.

На своїй сторінці у Facebook зазначила, що стала магістром права (юристом-правознавцем), закінчивши Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

Також Христина вважається юристом, помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Христина Тишкун (facebook.com/christina.tyshkun.3)