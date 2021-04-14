В Киеве продлили карантин: сколько еще будут закрыты садики, школы и кафе
В Киеве продлили карантин до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в столице не улучшилась. Детские садики, школы, заведения общественного питания будут все также закрыты в этот период времени.
Об этом на ежедневном брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Решение о продлении локдауна местная власть приняла из-за сложной ситуации с коронавирусом.
"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля", - заявил глава города.
Что остается закрытым до 30 апреля
- Школы и детские садики
- Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - работают только по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
- Заведения общественного питания работают только на вынос или доставку.
- Продуктовые ярмарки работать не будут.
- Фитнес-центры, бассейны, спортклубы не работают.
- Концерты, вечеринки - запрещены.
Кличко отметил, что все, кто может - должны перейти на дистанционную работу либо уйти в отпуск.
Отметим, что с 5 апреля 2021 года в столице ввели усиленный карантин.
Как мы писали ранее, стало известно, когда в Киеве откроются детские сады.