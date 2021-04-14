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В Киеве продлили карантин: сколько еще будут закрыты садики, школы и кафе

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 13:14
В Киеве продлили карантин: сколько еще будут закрыты садики, школы и кафе Фото: в Киеве продлили карантин до 30 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве продлили карантин до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в столице не улучшилась. Детские садики, школы, заведения общественного питания будут все также закрыты в этот период времени.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Решение о продлении локдауна местная власть приняла из-за сложной ситуации с коронавирусом.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля", - заявил глава города.

Что остается закрытым до 30 апреля

  • Школы и детские садики
  • Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - работают только по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
  • Заведения общественного питания работают только на вынос или доставку.
  • Продуктовые ярмарки работать не будут.
  • Фитнес-центры, бассейны, спортклубы не работают.
  • Концерты, вечеринки - запрещены.

Кличко отметил, что все, кто может - должны перейти на дистанционную работу либо уйти в отпуск.

Отметим, что с 5 апреля 2021 года в столице ввели усиленный карантин.

Как мы писали ранее, стало известно, когда в Киеве откроются детские сады.

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