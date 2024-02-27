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У мережі з’явилося нове фото Винника: як зараз виглядає співак (фото)

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Олег Винник з початку великої війни зник з медійного простору, оскільки перебуває в Німеччині, де отримує лікування від невідомої хвороби. Днями у мережі з’явилося нове фото артиста.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram головної фанатки виконавця, Валерії Барон.

Як зараз виглядає Олег Винник

Так, представниця фан-клубу зірки показала світлину, на якій вона позує зі співаком на тлі берлінського Theater des Westens.

Зазначимо, що кадр Валерія вирішила оприлюднити на честь свого дня народження.

"Дякую, Всесвіте, за моє явлення в цей день! Дякую, мій Новий рік!" - написала Барон. 

Валерія Барон і Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)

Реакція юзерів

У коментарях під публікацією привітали Валерію зі святом, а дехто з користувачі написав, що Винник дуже змінився за ці роки.

Можна помітити, що він відростив волосся.

  • Дякую за фото. Неймовірно рада бачити Олега Анатолійовича 
  • Міцного здоровʼя,хай всі мрії так збуваються!!! Олегу Анатолієвичу вітання
  • Олег Анатолійович так змінився
  • Нехай всі Ваші мрії здійснюються!. Олег, а Вам бажаю повернення на сцену з новими піснями 

Раніше Полякова вперше розповіла, як її підставив Винник.

Також український співак розкрив невідомі подробиці про Винника.

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