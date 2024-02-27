В сети появилось новое фото Винника: как сейчас выглядит певец (фото)

Как сейчас выглядит Олег Винник

Так, представительница фан-клуба звезды показала фотографию, на которой она позирует с певцом на фоне берлинского Theater des Westens.

Отметим, что кадр Валерия решила обнародовать в честь своего дня рождения.

"Спасибо, Вселенная, за мое явление в этот день! Спасибо, мой Новый год!" - написала Барон.

Валерия Барон и Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)

Реакция пользователей

В комментариях под публикацией поздравили Валерию с праздником, а некоторые пользователи написали, что Винник очень изменился за эти годы.

Можно заметить, что он отрастил волосы.