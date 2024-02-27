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В сети появилось новое фото Винника: как сейчас выглядит певец (фото)

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Олег Винник с начала большой войны исчез из медийного пространства, поскольку находится в Германии, где получает лечение от неизвестной болезни. На днях в сети появилось новое фото артиста.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram главной фанатки исполнителя Валерии Барон.

Как сейчас выглядит Олег Винник

Так, представительница фан-клуба звезды показала фотографию, на которой она позирует с певцом на фоне берлинского Theater des Westens.

Отметим, что кадр Валерия решила обнародовать в честь своего дня рождения.

"Спасибо, Вселенная, за мое явление в этот день! Спасибо, мой Новый год!" - написала Барон.

Валерия Барон и Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)

Реакция пользователей

В комментариях под публикацией поздравили Валерию с праздником, а некоторые пользователи написали, что Винник очень изменился за эти годы.

Можно заметить, что он отрастил волосы.

  • Дякую за фото. Неймовірно рада бачити Олега Анатолійовича 
  • Міцного здоровʼя,хай всі мрії так збуваються!!! Олегу Анатолієвичу вітання
  • Олег Анатолійович так змінився
  • Нехай всі Ваші мрії здійснюються!. Олег, а Вам бажаю повернення на сцену з новими піснями 

Ранее Полякова впервые рассказала, как ее подставил Винник.

Также украинский певец раскрыл неизвестные подробности о Виннике.

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