У мережі з'явилися перші рендери спрощеного флагмана Pixel 8a: що відомо

Згідно з наявною інформацією, смартфон Google Pixel 8A оснащений 6,1-дюймовим дисплеєм. Як і Pixel 8, він має дизайн з виступаючим блоків камер, в якому розмістилися два модулі. У круглому отворі дисплея розташувалася передня камера. Бічні грані та кути корпусу закруглені, як і в інших пристроях серії Pixel 8.

Рендер спрощеного флагмана Pixel 8a (фото: OnLeaks)

За передбаченнями інсайдерів, в Google Pixel 8A може бути використаний той же процесор Tensor G3, що і в старших моделях. Однак інші технічні характеристики ще не розголошуються. Поки немає інформації про те, які програмні функції розробники впровадять для відмінності майбутньої моделі Pixel 8A від більш дорогих версій Pixel 8.

Слід відзначити, що нещодавно Google повідомила, що наразі не має наміру виробляти бюджетні смартфони. Отже, навіть Pixel 8A, який стає більш доступним, не повинен розглядатися як бюджетний пристрій.