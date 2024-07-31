У мережі з'явилися перші фотографії макетів iPhone 16 у нових кольорах

Деталі нової палітри кольорів

На знімку представлено п'ять нових колірних рішень для iPhone 16 та iPhone 16 Plus, які збігаються з раніше передбаченими описами аналітика Apple Мін-Чі Куо: білий, чорний, синій, зелений та рожевий.

Нові кольори припускають, що Apple вибирає менш приглушену, менш насичену палітру кольорів для стандартних моделей iPhone 16 цього року, хоча можуть бути відмінності в матеріалах, що використовуються, в порівнянні з показаними макетами.

Поточні моделі iPhone 15 і iPhone 15 Plus доступні в синьому, рожевому, жовтому, зеленому і чорному кольорах.

Колірна палітра лінійки iPhone 16 (фото: MacRumors)

Що відомо про камери

Для моделей iPhone 16 розміром 6,1 і 6,7 дюйма Apple також планує нове вертикальне компонування об'єктивів камери, яке відрізняється від попереднього діагонального компонування.

Нова орієнтація, продемонстрована на макетних пристроях, ймовірно, дозволить стандартним моделям iPhone 16 знімати просторове відео для гарнітури Vision Pro, що в даний час можливо тільки для моделей iPhone 15 Pro.

Попередні iPhone використовували квадратний блок камери для розміщення діагональних об'єктивів, але Apple може зменшити розмір блоку камери з новим компонуванням об'єктивів.

Що ще буде у новому iPhone

Очікується, що iPhone 16 та iPhone 16 Plus включатимуть чіп A18, 8 ГБ оперативної пам'яті, нову кнопку "Зйомка" на правій стороні для фото та відео, кнопку дії, раніше ексклюзивну для моделей iPhone 15 Pro, та багато іншого.

Усі чотири пристрої серії iPhone 16 будуть випущені приблизно в середині вересня.