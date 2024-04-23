Наступні моделі iPhone втратять звичний елемент керування: про що мова

Інсайдери з ланцюжка постачання Apple передають, що технологічний гігант має намір значно скоротити кількість фізичних кнопок у майбутній моделі iPhone 16. Це може призвести до радикальних змін у традиційному дизайні смартфонів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-журнал про продукцію та програмне забезпечення компанії Apple Macworld .

Що відомо про майбутнє нововведення

За інформацією джерел, тайванська компанія Advanced Semiconductor Engineering (ASE) уклала ексклюзивний контракт на виробництво чіпів SiP (System-in-Package), які замінять фізичні кнопки в наступних моделях iPhone.

Передбачається, що цей інноваційний підхід змінить способи взаємодії користувачів з їх пристроями, оскільки нові кнопки використовуватимуть ємнісну технологію, що дозволить інтегрувати додаткові можливості та функції.

Taptic Engine, запатентована технологія вібромоторів, розроблена Apple, забезпечить тактильний зворотний зв'язок, що дозволяє користувачам відчувати реакцію на свої дії.

Численні джерела підтвердили, що кнопки керування гучністю, ActionButton та нова кнопка Capture (для роботи з камерою) будуть замінені ємнісними альтернативами, з єдиним винятком, ймовірно, кнопки живлення, яка залишиться фізичним компонентом.

Які очікування від майбутнього перетворення

Очікується, що цей крок значно змінить досвід користувача, забезпечуючи більш плавну та інтуїтивно зрозумілу взаємодію з пристроєм. Хоча подробиці нового дизайну залишаються маловідомими, інсайдери галузі з натхненням обговорюють можливості, які може відкрити новий підхід.

Враховуючи інноваційний досвід Apple, цілком імовірно, що iPhone 16 встановить новий стандарт дизайну смартфонів, залишивши конкурентів у спробі наздогнати його. Відмова від фізичних кнопок також суттєво вплине на довговічність та водонепроникність пристрою.

Завдяки меншій кількості отворів і швів, новий iPhone буде стійкішим до впливу зовнішніх факторів, що ще більше зміцнить прагнення Apple випускати продукцію преміум-класу.