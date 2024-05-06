В сети появились свежие подробности о будущем iPhone 17: готовится новая модель

Согласно свежему отчету аналитика компании Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple планирует внести значительные изменения в линейку iPhone 17 в следующем году. В своем обзоре для инвесторов эксперт упоминает о переработанном дизайне смартфонов, улучшении фронтальной камеры, уменьшении размеров Dynamic Island и других значимых обновлениях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac .

Пу сообщает, что Apple представит новую модель iPhone 17 Slim, которая заменит в линейке модель Plus. Вся серия будет включать в себя четыре смартфона:

iPhone 17: 6,1-дюймовый дисплей

iPhone 17 Slim: 6,6-дюймовый дисплей

iPhone 17 Pro: 6,3-дюймовый дисплей

iPhone 17 Pro Max: 6,9-дюймовый дисплей

По поводу внешнего оформления, аналитик отмечает, что iPhone 17, iPhone 17 Slim и iPhone 17 Pro будут обладать "более изысканной" алюминиевой структурой. А топовая модель iPhone 17 Pro Max останется изготавливаться из титана. Кроме того, данная модель будет иметь уменьшенный "островок" Dynamic Island, в то время как остальные смартфоны в серии сохранят текущий дизайн.

Уменьшение размеров Dynamic Island на iPhone 17 Pro Max станет возможным благодаря применению новой технологии "металинзы" для датчика приближения. Эта инновация позволит Apple значительно сократить размеры модуля Face ID.

Предполагаемый iPhone 17 Slim будет иметь "стройный дизайн". О конкретных деталях конструкции в отчете не упоминается. Вероятно, Apple сосредоточится на тонком корпусе, чтобы каким-то образом выделить эту модель.

Что касается технических характеристик, Джефф Пу отмечает следующее:

iPhone 17 и iPhone 17 Slim: 8 ГБ ОЗУ, чип A18 или A19

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max: 12 ГБ ОЗУ, чип A19 Pro

В настоящее время iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеют 6 ГБ оперативной памяти, а iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max - 8 ГБ. В iPhone 16 Apple внедрит 8 ГБ памяти для всей линейки.

Источник также сообщает, что все четыре модели iPhone 17 будут оснащены фронтальными камерами на 24 Мп, что представляет собой значительное улучшение по сравнению с текущими 12-мегапиксельными сенсорами.

Выход смартфонов iPhone 17 ожидается не скоро, примерно через полтора года, осенью 2025 года.