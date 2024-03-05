З'явилися деталі про новий смартфон Samsung, який вийде вже скоро

Характеристики Samsung Galaxy A35

За останніми повідомленнями, Samsung планує представити дві нові моделі смартфонів середнього цінового сегмента - Galaxy A35 5G та Galaxy A55 5G - до кінця березня.

Згідно з інформацією від інсайдерського джерела, бюджетний Galaxy A35 5G буде обладнаний 6,6-дюймовим Super AMOLED дисплеєм із вирізом під фронтальну камеру та частотою оновлення 120 Гц. Роздільна здатність екрану складе 1080 x 2340 пікселів.

Samsung Galaxy A35 (фото: YTECHB)

Серцем пристрою стане процесор Exynos 1380, який працюватиме в парі з 6 або 8 Гб оперативної та 128 або 256 Гб вбудованої пам'яті. Смартфон функціонуватиме під керуванням фірмової оболонки One UI 6.1, побудованої на базі останньої версії операційної системи Android 14.

На задній панелі Galaxy A35 5G розміститься потрійний фотомодуль, що включає основну 50-мегапіксельну камеру, 8-мегапіксельний ультраширококутний об'єктив та 5-мегапіксельний макрооб'єктив. Фронтальна камера матиме роздільну здатність 13 Мп.

Samsung Galaxy A35 Awesome Navy (фото: YTECHB)

Місткість акумулятора новинки досягне 5 000 мА/год, за допомогою швидкої зарядки. Розміри корпусу становитимуть 161,7 x 78 x 8,2 мм при вазі 209 грам. Galaxy A35 5G буде доступний у чотирьох колірних варіантах: Awesome Lilac, Awesome Navy, Awesome Ice Blue та Awesome Lemon.

Поки немає точних даних про початок продажу та вартість пристрою.