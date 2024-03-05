Появились детали про новый смартфон Samsung, который выйдет уже скоро

Характеристики Samsung Galaxy A35

По последним сообщениям, Samsung планирует представить две новые модели смартфонов среднего ценового сегмента - Galaxy A35 5G и Galaxy A55 5G - до конца марта.

Согласно информации от инсайдерского источника, бюджетный Galaxy A35 5G будет оборудован 6,6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с вырезом под фронтальную камеру и частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана составит 1080 x 2340 пикселей.

Samsung Galaxy A35 (фото: YTECHB)

Сердцем устройства станет процессор Exynos 1380, который будет работать в паре с 6 или 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти. Смартфон будет функционировать под управлением фирменной оболочки One UI 6.1, построенной на базе последней версии операционной системы Android 14.

На задней панели Galaxy A35 5G разместится тройной фотомодуль, включающий основную 50-мегапиксельную камеру, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный макрообъектив. Фронтальная камера будет иметь разрешение 13 Мп.

Samsung Galaxy A35 Awesome Navy (фото: YTECHB)

Емкость аккумулятора новинки достигнет 5 000 мА/ч, с поддержкой быстрой зарядки. Размеры корпуса составят 161,7 x 78 x 8,2 мм при весе 209 грамм. Galaxy A35 5G будет доступен в четырех цветовых вариантах: Awesome Lilac, Awesome Navy, Awesome Ice Blue и Awesome Lemon.

Пока нет точных данных о начале продаж и стоимости устройства.