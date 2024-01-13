ua en ru
Сб, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У мережі "виплили" фото Лорак з українськими військовими: росіяни образились (фото)

Субота 13 січня 2024 07:42
UA EN RU
У мережі "виплили" фото Лорак з українськими військовими: росіяни образились (фото) Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Іванна Пашкевич

Росіяни обурилися на співачку-зрадницю Ані Лорак через фото 10-річної давнини, на якій мовчунка зображена з українськими військовими.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Так, у 2014 році виконавиця їздила у шпиталь та начебто допомагала пораненим воїнам-співвітчизникам.

Тоді жодного натяку на підтримку окупантів вона навіть не робила.

І ось через десять років у мережі "виплили" архівні знімки і росіяни не могли їх залишити без уваги.

У мережі &quot;виплили&quot; фото Лорак з українськими військовими: росіяни образились (фото)

Ані Лорак з українськими військовими (фото: instagram.com/anilorak)

Росіяни в істериці

Під публікацією пропагандистського Telegram-каналу "Хуже и не скажешь", де запостили ці світлини, сотні ображених закликають скасувати концерти Лорак та вигнати її з РФ.

У мережі &quot;виплили&quot; фото Лорак з українськими військовими: росіяни образились (фото)

Ані Лорак з українськими військовими (фото: instagram.com/anilorak)

  • Инет помнит все. Лорак и как ты террористам помогала.
  • Выслать из России и запретить въезд на 50 лет
  • Как уже тошнит от этих анилорАков
  • На все шоу ее тащат. И отмазывалась она публично. Что за фигня, проверить некому?

До слова, Telegram- канал також пише про те, що хоч і путіністка не купує танки і снаряди, вона "купує медичне обладнання, ліки на дуже великі суми, зароблені в тому числі і на московських концертах, тобто на гроші російського глядача".

"Саме час Ані Лорак висловити свою позицію, адже концерти в Росії не за горами. Афіші щосили зазивають на її виступи 16 лютого в Сочі і 19 квітня в Москві", - зазначаєтсья у публікації пропагандистів.

У мережі &quot;виплили&quot; фото Лорак з українськими військовими: росіяни образились (фото)

Ані Лорак з українськими військовими (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше стриптизер-путініст Тарзан "випадково" уподобав допис Міккі Рурка про допомогу Україні.

Також ми писали, що учасників Нацвідбору 2024 звинуватили в плагіаті російського гурту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ані Лорак звезды шоу-бизнеса