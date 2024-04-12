Інспекторка Львівської митниці показала брендовий "лук" за 8 тисяч доларів. Вже за годину її звільнили

Відомий блогер Ніколас Карма, який часто "ловить" вулицями Львова відомих персон та питає, скільки коштують їхні "луки", цього разу "вполював" головну державну інспекторку Львівської митниці Юлію Дригу. Дівчина похизувалася брендовим одягом та прикрасами, все закінчилося скандалом.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це у своєму Telegram -каналі розповів журналіст Тарас Середич.

Скандал з брендовим "луком" Дриги - з чого усе почалося

Так, інспекторка розповіла на камеру про свій одяг. Як виявилося, навіть собака Дриги носить бренди, а саме повідець від Gucci за 200 доларів (майже 8 тисяч гривень).

Сама вона вийшла на прогулянку у капелюсі від Руслана Багінського (18 тисяч гривень), з сумкою Louis Vuitton за 1 тисячу 500 доларів, у взутті від Hermes за 800 доларів. Також Дрига показала аксесуар - годинник від Cartier, який коштує приблизно 5 тисяч доларів.

При цьому інспекторка не стала приховувати, що працює на державній посаді. Втім, звідки у неї такі кошти на брендові речі - не розповіла.

Скільки коштує "лук" головної інспекторки Львівської митниці pic.twitter.com/DGuLEMc2kL — Поліна Іваненко (@polinarbcua) April 12, 2024

На що звернув увагу журналіст

Середич знайшов декларацію Дриги й зазначив, що статки дівчини доволі "прості" - половина квартири у Львові, 136 тисяч гривень зарплати за минулий рік, та 3 тисячі доларів на "чорний день".

Скільки заробляє Дрига (скріншот)

Інспекторку митниці звільнили

А вже за годину після того, як відео почало ширитися мережею, журналісту стало відомо, що Дригу звільнили з роботи. Сама ж вона, у коментарі Середичу, "в сльозах просила передати" певну інформацію.

"На митниці вона працює з серпня 2023-го, ще не встигла адаптуватися до роботи. Годинник Cartier - копія. Сумка Louis Vuitton - то стара колекція, але оригінал, яка була куплена давним-давно за гроші від бізнесу - інтернет-магазину", - розповів журналіст.

Брендовий нашийник собаки Дриги (скріншот)

"Водночас на моє конкретне запитання: "Що з того всього, що ви назвали на відео, є оригіналом?", дівчина відповіла: "нічого!". Трохи плутанина", - додав він.

Мало того, відео з "луком" Дриги кудись "зникло" з акаунтів Карми. Блогер видалив або приховав скандальний епізод.

Як зазначає Середич, Дрига "просто попросила" про це Карму, а той "просто її послухав". Втім, у коментарі місцевим ЗМІ представники блогера зазначили, що на нього "ніхто не тиснув".

Дрига та Карма (скріншот)

"Мої джерела повідомляють, що Юлія Дрига є колишньою дружиною відомого в вузьких колах інспектора по боротьбі з контрабандою Олексія Дриги. А на сьогодні має "теплі" стосунки з одним із керівників Львівської митниці", - заявив журналіст.

"Шановні відділ кадрів і відділ внутрішньої безпеки митниці, ви там якось уважніше придивляйтеся до кандидатів. Бо незнання законів декларування не звільняє від відповідальності", - додав він.

Дописи Середича (скріншоти)