В сети разразился новый скандал с Николасом Кармой: его осудили из-за опроса стоимости "лука"

Львовский блогер и певец Николас Карма нарвался на хейт украинцев из-за опроса стоимости "лука" киевлянки.

Подробности скандала

Николас опубликовал в своем Instagram видео (которое впоследствии было удалено), в котором он узнает стоимость образа киевлянки по имени Анна.

Певец признался, что этой девушке его "подарили" на день рождения ее друзья. Когда же блогер начал расспрашивать, сколько стоит одежда Анны, выяснилось, что цены просто заоблачные.

Так, к примеру, стоимость черного платья составляет 6 тысяч долларов (242 631 грн).

Николас Карма попал в новый скандал (фото: tiktok.com/@serhiitravel2)

Из аксессуаров у киевлянки были серьги Bvlgari - 35 тысячи евро (1,5 млн грн), колье Bvlgari - 180 тысяч евро (7,8 млн грн), браслет Bvlgari - 190 тысяч евро (8,3 млн грн), кольцо неизвестного бренда - 18 тысяч евро (789 072 грн) и часы - 58 тысяч евро (2,5 млн грн).

Николас Карма попал в новый скандал (фото: tiktok.com/@serhiitravel2)

Для праздника Анна выбрала также обувь, которая стоит 64 тысячи евро (2,8 млн грн).

По словам девушки, она работает байером, то есть профессиональным покупателем, который знает, где приобрести нужные вещи по выгодной цене и потом их перепродать.

Киевлянка также отметила, что у нее есть парень и что она регулярно делает пожертвования украинской армии.

Украинцы возмущены

Пользователи сети считают, что щеголять в такое тяжелое для нашей страны время дорогостоящими драгоценностями неуместно.

Некоторые же начали спрашивать в комментариях о происхождении денег, которые были потрачены на эти вещи. После этого Карма был вынужден удалить ролик.

Девушка с TikTok Кармы (фото: скриншот с видео)

Шкода хлопців і дівчат які пішли на війну і загинули ні за що

Якби вона сама заробила ті гроші, вона б одягалась скромніше

Я мабуть за все життя стільки не зароблю, скільки вона на собі носе

Хто ця "чарівна" жінка ? Жах та сором. Так легко та весело. Сумно

Напомним, недавно главный государственный инспектор управления административно-хозяйственной деятельности Львовской таможни Юлия Дрыга попала в скандал из-за видео Николаса в TikTok.

В нем чиновница рассказала, что ее одежда стоит более 8 тысяч долларов. Из-за этого инспектора уволили.