В Сети раскрыли главные секреты будущих iPad Air и iPad Pro

Apple планирует выпустить новые модели iPad Air и iPad Pro уже в марте, и будущие планшеты, по слухам, будут значительно тоньше своих предшественников.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт 9to5Mac , на котором публикуются новости и слухи об Apple и ее продуктах.

Так, Apple впервые занимается разработкой двух версий iPad Air одновременно. Одна из них схожа с текущей моделью, в то время как другая будет обладать увеличенным дисплеем, практически идентичным 12,9-дюймовому iPad Pro.

Что касается толщины, Pro станут заметно тоньше. В настоящее время 12,9-дюймовая версия имеет толщину 6,4 миллиметра, в то время как будущая модель будет всего 5 миллиметров. Что касается 11-дюймовой версии, её толщина уменьшится с текущих 5,9 миллиметра до 5,1 миллиметра.

Полные размеры новых планшетов Apple

12,9-дюймовый iPad Air: 280,6 x 214,9 x 6,0 мм

11-дюймовый iPad Pro: 249,7 x 177,5 x 5,1 мм (сейчас: 247,6 x 178,5 x 5,9 мм)

12,9-дюймовый iPad Pro 12,9: 281,5 x 215,5 x 5,0 мм (сейчас: 280,6 x 214,9 x 6,4 мм)

Предполагается, что iPad Pro нового поколения будет оснащен чипом M3, OLED-дисплеем и дополнительными опциями хранения данных. Существует возможность, что Apple также разрабатывает новые аксессуары для этих моделей. В отношении iPad Air, ожидается переход с чипа M1 на M2 или M3.