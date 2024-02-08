Apple активно працює над iPhone-розкладачкою і складаним iPad: що відомо
Apple активно займається розробкою складаних конструкцій для iPhone. Згідно з публікацією, компанія розпочала цей процес ще в 2018 році і на даний момент у неї є принаймні два прототипи розкладачок.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американське бізнес-видання The Information, орієнтоване на технологічну індустрію.
Що відомо на даний момент
Компанія також обговорювала з азіатськими виробниками замовлення на компоненти для складаних пристроїв різних розмірів, включаючи один із них, який, можливо, виявиться гнучким iPad.
У звіті зазначається, що команда дизайнерів прагнула створити пристрій, вдвічі тонший за поточні моделі смартфонів, щоб у складаному вигляді він не був надто товстим. Досліджувалась також можливість додавання додаткових зовнішніх екранів.
Однак практичні складнощі, особливо з батареями та дисплеями, створюють перешкоди для досягнення цих амбітних цілей.
У звіті також зазначається, що Apple уповільнила розробку складаного iPhone приблизно в 2020 році, зосередивши увагу на планшеті, що складається всередину, розміром з iPad mini, тобто з екраном близько восьми дюймів.
Оригінальний вигляд iPhone-розкладачки (фото: MacRumors)
Гнучкий iPad має на увазі менш суворі вимоги до форм-фактору в порівнянні з телефоном, що дозволяє пристрою бути товстішим і спрощує вирішення завдання.
На даний момент компанія з Купертіно працює над зменшенням складки всередині дисплея, яка з'являється після багаторазового складання. Мета полягає в тому, щоб у розгорнутому стані пристрій лежав абсолютно рівно, забезпечуючи нормальну взаємодію користувачів з екраном та вільне використання Apple Pencil для малювання.
Незважаючи на тривалу розробку, складані пристрої Apple знаходяться на ранній стадії, і їх випуск, ймовірно, не відбудеться до 2026 року. Інформаційне агентство попереджає, що проекти можуть бути скасовані, якщо кінцевий продукт не відповідає високим стандартам якості компанії.
Раніше ми писали, що iPhone 16 повернеться до класичного дизайну попередніх моделей Apple.
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