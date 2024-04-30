У мережі показали волохатого робота-собаку Sparkles, який вміє танцювати (відео)

Boston Dynamics представила свою останню розробку - Sparkles. Це модифікована версія відомого робота Spot, який тепер оснащений спеціальним костюмом, який дозволяє йому імітувати поведінку справжнього собаки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт інженерної компанії Boston Dynamics , яка спеціалізується на робототехніці.

Що відомо про новий робот

За допомогою волохатої накидки Spot набуває вигляду великого іграшкового пса, який здатний виконувати такі трюки, як подача лапи, реагування на команди і навіть танці.

Ці танцювальні рухи здійснюються за допомогою спеціального інструменту Choreographer, який поєднує програмування та елементи реальної хореографії.

Система Choreographer дозволяє аналізувати фізичні параметри робота Sparkles (Spot) у реальному часі, забезпечуючи гармонійне поєднання ритмічних рухів з урахуванням навколишнього простору та умов.

Іншими словами, робот здатний адаптувати свої рухи до обмежених просторових умов, слизьких поверхонь чи наявності людей поблизу, щоб уникнути потенційних зіткнень.

"Якщо вас попросять зробити щось фізично неможливе, або якщо ви зіткнетеся з проблемою, наприклад, зі слизькою підлогою, Spot знайде можливий рух, найбільш схожий на те, що було запрошено, і виконає його замість заданого - аналогічно тому, як це зробив б танцюрист-людина", - заявили в Boston Dynamics.