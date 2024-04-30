В сети показали мохнатого робота-собаку Sparkles, который умеет танцевать (видео)

Boston Dynamics представила свою последнюю разработку - Sparkles. Это модифицированная версия известного робота Spot, который теперь оснащен специальным костюмом, позволяющим ему имитировать поведение настоящей собаки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт инженерной компании Boston Dynamics , которая специализируется в робототехнике.

Что известно о новом роботе

С помощью мохнатой накидки Spot приобретает облик крупного игрушечного пса, который способен выполнять такие трюки, как подача лапы, реагирование на команды и даже танцы.

Эти танцевальные движения осуществляются с помощью специального инструмента Choreographer, который сочетает в себе программирование и элементы реальной хореографии.

Система Choreographer позволяет анализировать физические параметры робота Sparkles (Spot) в реальном времени, обеспечивая гармоничное сочетание ритмичных движений с учетом окружающего пространства и условий.

Иными словами, робот способен адаптировать свои движения к ограниченным пространственным условиям, скользким поверхностям или наличию людей вблизи, чтобы избежать потенциальных столкновений.

"Если вас попросят сделать что-то физически невозможное, или если вы столкнетесь с проблемой, например, со скользким полом, Spot найдет возможное движение, наиболее похожее на то, что было запрошено, и выполнит его вместо заданного - аналогично тому, как это сделал бы танцор-человек", - заявили в Boston Dynamics.