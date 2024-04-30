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В сети показали мохнатого робота-собаку Sparkles, который умеет танцевать (видео)

Вторник 30 апреля 2024 18:22
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В сети показали мохнатого робота-собаку Sparkles, который умеет танцевать (видео) Boston Dynamics показала робопса Sparkles - он мохнатый и умеет танцевать (скриншот: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Boston Dynamics представила свою последнюю разработку - Sparkles. Это модифицированная версия известного робота Spot, который теперь оснащен специальным костюмом, позволяющим ему имитировать поведение настоящей собаки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт инженерной компании Boston Dynamics, которая специализируется в робототехнике.

Что известно о новом роботе

С помощью мохнатой накидки Spot приобретает облик крупного игрушечного пса, который способен выполнять такие трюки, как подача лапы, реагирование на команды и даже танцы.

Эти танцевальные движения осуществляются с помощью специального инструмента Choreographer, который сочетает в себе программирование и элементы реальной хореографии.

Система Choreographer позволяет анализировать физические параметры робота Sparkles (Spot) в реальном времени, обеспечивая гармоничное сочетание ритмичных движений с учетом окружающего пространства и условий.

Иными словами, робот способен адаптировать свои движения к ограниченным пространственным условиям, скользким поверхностям или наличию людей вблизи, чтобы избежать потенциальных столкновений.

"Если вас попросят сделать что-то физически невозможное, или если вы столкнетесь с проблемой, например, со скользким полом, Spot найдет возможное движение, наиболее похожее на то, что было запрошено, и выполнит его вместо заданного - аналогично тому, как это сделал бы танцор-человек", - заявили в Boston Dynamics.

Напомним, что Google создала "Конституцию для роботов", которая будет гарантировать, что они нас не убьют.

А еще мы писали, что представлен карманный робот-тамагочи с ИИ.

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