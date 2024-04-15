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Як дивитися відео у TikTok без Wi-Fi: у мережі показали корисний лайфхак

Мандрівниця поділилася маловідомим лайфхаком для перегляду відео TikTok у польоті без Wi-Fi (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Молода мандрівниця з Чикаго поділилася цінною порадою серед своїх підписників TikTok, розповівши про те, як насолоджуватися популярним відео-контентом під час польоту, навіть без доступу до Wi-Fi. Більшість людей її метод оцінили, і багато користувачів похвалили її за цей лайфхак.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британську щоденну газету-таблоїд Daily Mail.

Як працює функція

Щоб скористатися цією зручною функцією, користувачеві достатньо натиснути на три лінії в правому верхньому куті свого профілю, а потім перейти в розділ "Налаштування та конфіденційність".

Потім слідуйте інструкціям, щоб прокрутити екран вниз до розділу "офлайн-відео" і вибрати опцію "200 відео", щоб завантажити 120 хвилин перегляду. Завантажені відео будуть доступні для перегляду в будь-який час протягом дня, навіть без підключення до Інтернету.


Скриншот

Однак, незважаючи на позитивні відгуки, деякі користувачі виявили недоліки у цьому методі. Частина підписників заявила, що 200 відео недостатньо для задоволення їхньої уваги під час польоту, зазначивши, що їм потрібно набагато більше контенту.

Однак інші відзначили, що попереднє завантаження відеороликів TikTok без доступу до коментарів не таке веселе, як перегляд зі зворотним зв'язком від інших користувачів.

Нагадаємо, що TikTok створює новий додаток, який стане конкурентом Instagram.

А ще у нас є матеріал про те, коли найкраще постити фото чи відео в Instagram та TikTok, щоб збирати більше лайків.

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