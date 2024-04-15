Как смотреть видео в TikTok без Wi-Fi: в сети показали полезный лайфхак

Как работает функция

Чтобы воспользоваться этой удобной функцией, пользователю достаточно кликнуть на три линии в правом верхнем углу своего профиля, а затем перейти в раздел "Настройки и конфиденциальность".

Затем, следуя инструкциям, нужно прокрутить экран вниз до раздела "офлайн-видео" и выбрать опцию "200 видео", чтобы загрузить 120 минут просмотра. Скачанные видео будут доступны для просмотра в любое удобное время в течение дня, даже без подключения к Интернету.



Скриншот

Однако, несмотря на положительные отзывы, некоторые пользователи обнаружили недостатки в этом методе. Часть подписчиков заявили, что 200 видео недостаточно для удовлетворения их внимания во время полета, отметив, что им нужно гораздо больше контента.

Однако другие отметили, что предварительная загрузка видеороликов TikTok без доступа к комментариям не так весела, как просмотр с обратной связью от других пользователей.