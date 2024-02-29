У мережі опублікували якісні зображення "розкладачок" Samsung Galaxy: як виглядають смартфони

Напередодні заходу Samsung Galaxy Unpacked, який, за чутками, відбудеться в липні, в Мережі з'явилися перші рендери смартфона Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.
Неофіційні рендери, опубліковані SmartPrix і OnLeaks, показують, що дизайн Galaxy Z Fold 6 став набагато кутастішим у порівнянні з плавними вигинами корпусу Galaxy Z Fold 5, наближаючись до зовнішнього стилю нещодавно випущеного Galaxy S24 Ultra.
Однак в іншому Galaxy Z Fold 6 залишається багато в чому схожий на Galaxy Z Fold 5. На задній панелі збережена потрійна камера, у верхній частині корпусу розташовані три мікрофони і динамік, а в нижній частині знаходиться ще один мікрофон, динамік і порт USB-C. Як і у Galaxy Z Fold 5, кнопки керування гучністю та живлення розміщені на правій стороні, а слот для SIM-карти - на лівій.
Згідно з даними Smartprix, розміри Galaxy Z Fold 6 у розкритому стані становлять 153,5 × 132,5 × 6,1 мм, що робить його трохи коротшим і ширшим, ніж попередник. Також зазначається, що внутрішній екран має діагональ 7,6 дюйми, а зовнішній дисплей - близько 6,2 дюйми.
За припущеннями Smartprix, новинка буде оснащена чіпом Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 ГБ оперативної пам'яті та флеш-накопичувачем на 1 ТБ. Ймовірно, екрани використовуватимуть OLED-панелі із частотою оновлення 120 Гц.
Основна камера, швидше за все, включить 50-мегапіксельний сенсор, 12-мегапіксельний надширококутний датчик і 10-мегапіксельний телеоб'єктив. Роздільна здатність фронтальної камери, за оцінками, складе 10 Мп.
Відповідно до витоків, основні характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6 залишаться незмінними, включаючи 6,7-дюймовий внутрішній екран і зовнішній 3,4-дюймовий екран. Тим не менш, товщина пристрою збільшиться з 6,9 до 7,4 мм, хоча неясно, як виробник планує використовувати цей додатковий простір.
За однією з версій Samsung може збільшити ємність акумулятора з 3 700 до 4 000 мА/год, що, ймовірно, частково вирішить проблему недостатньої автономної роботи, характерної для Galaxy Z Flip 5.
Інші поліпшення включають використання процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 і повернення передньої камери з роздільною здатністю 12 і 50 мегапікселів.
Samsung Galaxy Z Flip 6 буде представлений у бузковому та м'ятно-зеленому кольорах. Хоча рендери не дають повного уявлення про це, смартфон, ймовірно, також отримає набір додатків, заснованих на штучному інтелекті, подібно до лінійки Galaxy S24.
Нагадаємо, що Samsung представила концепт гнучкого смартфона-браслету.
До речі, ми також писали, що Samsung видалить цю зручну функцію на всіх телевізорах.