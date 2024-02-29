В сети опубликовали качественные изображения "раскладушек" Samsung Galaxy: как выглядят смартфоны

Samsung Galaxy Z Fold 6

Неофициальные рендеры, опубликованные SmartPrix и OnLeaks, показывают, что дизайн Galaxy Z Fold 6 стал гораздо более угловатым по сравнению с плавными изгибами корпуса Galaxy Z Fold 5, приближаясь к внешнему стилю недавно выпущенного Galaxy S24 Ultra.

Однако в остальном Galaxy Z Fold 6 остается во многом похож на Galaxy Z Fold 5. На задней панели сохранена тройная камера, в верхней части корпуса расположены три микрофона и динамик, а в нижней части находится еще один микрофон, динамик и порт USB-C. Как и у Galaxy Z Fold 5, кнопки управления громкостью и питания размещены на правой стороне, а слот для SIM-карты - на левой.

Galaxy Z Fold 6 стал более угловатым по сравнению с предшественником (фото: Smartprix)

Согласно данным Smartprix, размеры Galaxy Z Fold 6 в раскрытом состоянии составляют 153,5 × 132,5 × 6,1 мм, что делает его немного более коротким и широким, чем предшественник. Также отмечается, что внутренний экран имеет диагональ 7,6 дюйма, а внешний дисплей - около 6,2 дюйма.

В раскрытом состоянии смартфон короче и шире Galaxy Z Fold 5 (фото: Smartprix)

По предположениям Smartprix, новинка будет оснащена чипом Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 1 ТБ. Вероятно, экраны будут использовать OLED-панели с частотой обновления 120 Гц.

Основная камера, скорее всего, включит 50-мегапиксельный сенсор, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 10-мегапиксельный телеобъектив. Разрешение фронтальной камеры, по оценкам, составит 10 Мп.

Смартфон будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3 (фото: Smartprix)

Samsung Galaxy Z Flip 6

Согласно утечкам, основные характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6 останутся неизменными, включая 6,7-дюймовый внутренний складной экран и внешний 3,4-дюймовый экран. Тем не менее, толщина устройства увеличится с 6,9 до 7,4 мм, хотя неясно, как производитель планирует использовать это дополнительное пространство.

Толщина устройства увеличится по сравнению с предшественником (фото: Smartprix)

По одной из версий, Samsung может увеличить емкость аккумулятора с 3 700 до 4 000 мА/ч, что, вероятно, частично решит проблему недостаточной автономной работы, характерной для Galaxy Z Flip 5.

Другие улучшения включают в себя использование процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и возвращение передней камеры с разрешением 12 и 50 мегапикселей.

Samsung может увеличить емкость аккумулятора (фото: Smartprix)

Samsung Galaxy Z Flip 6 будет представлен в сиреневом и мятно-зеленом цветах. Хотя рендеры не дают полного представления об этом, смартфон, вероятно, также получит набор приложений, основанных на искусственном интеллекте, подобно линейке Galaxy S24.

Смартфон будет представлен в сиреневом и мятно-зеленом цветах (фото: Smartprix)