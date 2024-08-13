Названо найкрасивіших спортсменок Олімпіади-2024

Аліша Колой, 22 роки, стрибки у воду, Австралія

Аліша Колой посіла 14-те місце на цих Іграх. У 2018 році вона брала участь у літніх юнацьких Олімпійських іграх, де змагалася у стрибках з триметрового трампліну серед дівчат. У 2024 році, на своєму першому чемпіонаті світу серед дорослих у Досі, вона завоювала золоту медаль у стрибках з одного метра серед жінок.

Аліша Колой (фото: instagram.com/lysh.a)

Аліса Шмідт, 25 років, легка атлетика, Німеччина

На цій Олімпіаді вона увійшла до складу команди, яка посіла сьоме місце. У 2019 році - бронзовою призеркою чемпіонату Європи та є медалісткою національного чемпіонату Німеччини.

Аліса Шмідт (фото: instagram.com/alicasmd)

Луана Алонсо, 20 років, плавання, Парагвай

На цій Олімпіаді вона посіла 6-те місце. Брала участь у запливі на 100 метрів батерфляєм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 року і володіє кількома рекордами Парагваю в плаванні батерфляєм.

Луана Алонсо (фото: instagram.com/luanalonsom)

Юле Брандт, 21 рік, футбол, Німеччина

У цьому році Юле завоювала бронзову медаль у складі команди. Наразі вона грає на позиції атакувального півзахисника в клубі "Вольфсбург" і виступає за національну збірну Німеччини.

Юле Брандт (фото: instagram.com/jule_brand)

Ліке Клавер, 25 років, легка атлетика, Нідерланди

На цих Іграх завоювала срібну та золоту медалі. Спеціалізується на бігу на 200 і 400 метрів. В естафеті 4×400 метрів стала чемпіонкою світу 2023 року і чемпіонкою світу в приміщенні 2024 року, виступаючи за жіночу збірну Нідерландів.

Ліке Клавер (фото: instagram.com/liekeklaver)

Кеті Бултер, 28 років, теніс, Велика Британія

Вона є переможницею трьох турнірів WTA в одиночному розряді та фіналісткою одного юніорського турніру Великого шолома в парному розряді.

Кеті Бултер (фото: instagram.com/katiecboulter)

Рубі Еванс, 17 років, спортивна гімнастика, Велика Британія

На цій Олімпіаді вона не змогла посісти більше 23-го місця. Входила до складу команди, яка завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи 2024 року, і є п'ятикратною чемпіонкою Північної Європи.

Рубі Еванс (фото: instagram.com/rubygrace89)

Аніка Дельгадо, 22 роки, плавання, Еквадор

На цій Олімпіаді завоювала срібну медаль. Хоча вона народилася в США, на міжнародній арені представляє Еквадор.

Аніка Дельгадо (фото: instagram.com/anickadelgado​​​​​​​)

Хена Куртагіч, 19 років, волейбол, Сербія

Збірна Сербії не зуміла вийти у фінал на цій Олімпіаді. Хена виступає на позиції центрального блокувальника в італійському клубі "Веро Воллей Мілано".

Хена Куртагіч (фото: instagram.com/kurtagichena​​​​​​​)