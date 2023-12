У мережі обговорюють можливе рідкісне психічне захворювання Брітні Спірс: про що йде мова

41-річна американська співачка часто публікує у своєму Instagram відео, на яких вона виконує незвичні та розкуті танці з мінімум одягу і з ножами у руках.

Фоловери зірки також звернули увагу на те, що навіть у звичайних відео, де Брітні не танцює, вона не може стояти на місці і часто розгойдується.

Дехто припустив, що у виконавиці може бути рідкісне захворювання, відоме як акатизія, ймовірно спричинене тривалим прийомом психіатричних препаратів.

Це серйозний розлад, за якого люди відчувають труднощі зі збереженням спокою і необхідність у русі.

Цю гіпотезу висунула і група з підтримки здоров'я Akathisia Alliance for Education and Research у соцмережі X (колишній Twitter).

#BritneyAkathisia



Since pop star, @britneyspears,' discharge from a mental health facility in 2019, many of her 47 million Instagram followers have wondered "what went wrong," why "she seems much worse than ever before," and why she "can't ever stay still."



Please watch our… pic.twitter.com/rO8mJZMnog