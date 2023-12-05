У мережі обговорюють можливе рідкісне психічне захворювання Брітні Спірс: про що йде мова

Пильні шанувальники помітили, що у поп-діви Брітні Спірс може бути серйозне психічне захворювання, що, на їхню думку, пояснює її постійні танці на камеру і нездатність всидіти на місці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на групу з підтримки здоров'я Akathisia Alliance for Education and Research у соцмережі X (колишній Twitter).

Яке захворювання може бути у Брітні Спірс

41-річна американська співачка часто публікує у своєму Instagram відео, на яких вона виконує незвичні та розкуті танці з мінімум одягу і з ножами у руках.

Фоловери зірки також звернули увагу на те, що навіть у звичайних відео, де Брітні не танцює, вона не може стояти на місці і часто розгойдується.

Дехто припустив, що у виконавиці може бути рідкісне захворювання, відоме як акатизія, ймовірно спричинене тривалим прийомом психіатричних препаратів.

Це серйозний розлад, за якого люди відчувають труднощі зі збереженням спокою і необхідність у русі.

Цю гіпотезу висунула і група з підтримки здоров'я Akathisia Alliance for Education and Research у соцмережі X (колишній Twitter).

#BritneyAkathisia



Since pop star, @britneyspears,' discharge from a mental health facility in 2019, many of her 47 million Instagram followers have wondered "what went wrong," why "she seems much worse than ever before," and why she "can't ever stay still."



Please watch our… pic.twitter.com/rO8mJZMnog — Akathisia Alliance for Education and Research (@AkathisiaAlli) November 29, 2023

Дослідники зазначили, що цей стан, який часто виникає під час вживання певних препаратів, є настільки дискомфортним для пацієнтів, що веде до серйозних наслідків, включно з можливістю суїцидальних думок.

Незважаючи на те, що розлад не так відомий, він далеко не рідкісний і зачіпає мільйони американців.

До слова, стан Брітні Спірс сильно погіршився після її примусової госпіталізації в психіатричну лікарню в 2019 році.

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Через великі дози літію і квеатипіну вона відчувала себе "п'яною" і підозрювала, що її батько, який контролював тоді її життя і фінанси, робить спроби вбити її.