Відома британська акторка отримала жорстокий удар по обличчю на публіці: подробиці інциденту

Днями британська акторка Флоренс П'ю разом зі своїми колегами презентувала другу "Дюну" на комік-коні в Сан-Паулу, Бразилія. Поки зірка позувала фотографам, їй несподівано в обличчя з натовпу прилетів невідомий предмет.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail .

Що відомо

Річ влучила просто в ліве око акторки: та скрикнула від болю і заплакала.

Неприємний інцидент став шоком не тільки для неї, а й для її колег, які одразу ж взялися перевіряти стан Флоренс.

Someone threw something at Florence Pugh and hit her in the face at #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV — Timmytea (@timmostea) December 3, 2023

Поки невідомо, чи звернулася 27-річна зірка нашумілого "Оппенгеймера" після травми до медиків, і наскільки сильно постраждала.

Таблоїди чекають на офіційну заяву П'ю з цього приводу.

Флоренс П'ю (фото: instagram.com/florencepugh)

До слова, у 2023 році став помітним небезпечний і жорстокий тренд серед шанувальників - метання предметів у відомих особистостей під час їхніх виступів на сцені.

Від цього вже встигли постраждати Гаррі Стайлс, Карді Бі та, зокрема, Бібі Рекса, якій довелося навіть прошити кілька швів над бровою.

Тепер ця сумна й агресивна тенденція перекочувала й на акторську сферу.