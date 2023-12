В сети обсуждают возможное редкое психическое заболевание Бритни Спирс: о чем идет речь

41-летняя американская певица часто публикует в своем Instagram видео, на котором она исполняет необычные и раскованные танцы с минимум одежды и с ножами в руках.

Фоловеры звезды также обратили внимание на то, что даже в обычных видео, где Бритни не танцует, она не может стоять на месте и часто раскачивается.

Некоторые предположили, что у исполнительницы может быть редкое заболевание, известное как акатизия, предположительно вызванное длительным приемом психиатрических препаратов.

Это серьезное расстройство, при котором люди испытывают трудности с сохранением покоя и необходимость в движении.

Эту гипотезу выдвинула и группа по поддержке здоровья Akathisia Alliance for Education and Research в соцсети X (бывший Twitter).

#BritneyAkathisia



Since pop star, @britneyspears ,' отмены от здравоохранения здравоохранения в 2019, много из ее 47 миллионов ever stay still."



Please watch our… pic.twitter.com/rO8mJZMnog— Akathisia Alliance for Education and Research (@AkathisiaAlli) November 29, 2023