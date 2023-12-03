Євгенія Емеральд сильно травмувалася: "Був больовий шок"
Поліцейська у декреті Євгенія Емеральд впала на льоду і сильно травмувалася. За словами ексвійськової, у неї був больовий шок.
Євгенія Емеральд сильно травмувалася
Колишня українська захисниця розповіла, що у результаті падіння у неї з’явилася сильна гематома на коліні.
Євгенія Емералд травмувалася на льоду (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
"Хочу розповісти історію, яка зі мною вчора (2 грудня – прим. ред.) сталася. Я впала на льоду, дуже сильно коліном вдарилася. Мені навіть здається, що в мене був якийсь больовий шок", - поділилася Євгенія.
Також вона додала, що раніше вже травмувала це коліно, коли каталась на сноубордах.
"Вдарилася тим коліном, де в мене була дуже сильна травма. Я колись дуже сильно на сноуборді впала, тоді дала обіцянку, що більше ніколи не стану на сноуборд. Насправді ходити можу, а стояти на колінках не можу. Гематома і синці…Цікаво, чи зможу боксом займатися, бо це права нога - основна для ударів", - поділилась Емеральд.
Євгенія Емералд травмувалася на льоду (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Ексвійськова також зізналась, що останнім часом у неї часто трапляються неприємні інциденти.
Однак вона переконана, що "це її так випробовують на міцність".
"Останнім часом то я падаю, то я в якихось синцях, то в мене щось з рук летить, машина не працює. Це, мабуть, все ж таки перед днем народженням. Це мене так випробують на міцність", - сказала Емеральд.
Євгенія Емералд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)