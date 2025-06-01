Мерая Кері у 55 виглядає на 35: які процедури допомагають зберігати їй молодість

Мерая Кері, яка нещодавно відсвяткувала своє 55-річчя, продовжує вражати шанувальників своєю молодістю та сяючим виглядом. Хоча співачка приписує свій вигляд здоровому способу життя, експерти вважають, що її зовнішність також є результатом сучасних косметичних процедур.

В чому ж секрет краси американської співачки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Секрети краси Мераї Кері

Враховуючи глобальний статус Мерайї, вона має доступ до одних із найкращих косметичних лікарів і хірургів у світі, які пропонують найсучасніші та вишукані методи лікування та процедури.

За словами косметолога доктора Аамера Хана, Кері, ймовірно, використовує інноваційні ін'єкції, дермальні філери та антивікові процедури, які допомагають зберегти чіткий контур обличчя, зменшити темні кола під очима та підтримувати об'єм шкіри. Також вона може вдаватися до процедур, таких як водний пілінг, фракційний лазер та мікронідлінг, які сприяють оновленню шкіри.

Доктор Аамер помітив відсутність зморшок навколо обличчя зірки.

"Сьогодні ін’єкційні препарати настільки вдосконалені, що вони можуть майже імітувати результати операції", - каже він.

Знаменитості, такі як Мерайя, також знайомі з найсучаснішою космецевтикою на ринку.

Ці новітні продукти для домашнього догляду за шкірою відіграють важливу роль у збереженні результатів між процедурами.

Одним із видатних є Micropeptide Needle Power Serum, революційна формула, що містить мікроскопічні кристали гіалуронової кислоти, які імітують ефект мікронідлінгу, створюючи крихітні канали в шкірі.

Гладкість чола Мерайї свідчить про те, що вона робила ін’єкції проти зморшок, такі як ботокс.

"Хоча молодий об’єм її обличчя, особливо навколо щік і рота, можливо, вдалося зберегти завдяки використанню шкірних наповнювачів, які допомогли відновити природні контури її обличчя. Її губи також залишилися пухкими, і, можливо, вона трохи попрацювала з наповнювачем, щоб уникнути цього надто звичного надмірного вигляду", - каже експерт.

Мерайя Кері в молодості та зараз (Скриншот)

Шкіра Мерайї залишається сяючою, пружною та рівномірного тону.

"Це вказує на вдосконалені процедури омолодження, такі як водний пілінг, фракційний лазер і мікроголки, такі як Morpheus 8, NAD +, і навіть регенеративні терапії, такі як збагачена тромбоцитами плазма (PRP) або лікування на основі екзосом", - стверджує експерт.

Ці методи лікування стимулюють вироблення колагену та еластину, покращують текстуру шкіри, зменшують пігментацію та допомагають підтягнути шкіру.

Мерайя Кері робить багато косметичних процедур (фото: instagram.com/mariahcarey)

Догляд за собою

Крім професійних процедур, Мерая дотримується суворого режиму: спить до 15 годин на добу, використовує до 20 зволожувачів повітря, дотримується безвуглеводної дієти, що включає норвезький лосось та каперси, та приймає молочні ванни. Вона також уникає яскравого освітлення, віддаючи перевагу м'якому світлу, що підкреслює її риси обличчя.