Наомі Кемпбелл у 55 років виглядає на 30! Розкрито секрети молодості "Чорної пантери"

Наомі Кемпбелл - легендарна "Чорна пантера" світу моди, продовжує підкорювати подіуми, з'являтися на обкладинках глянців і вести активне світське життя, виглядаючи при цьому максимум на 30.

Як саме неперевершеній зірці це вдається - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як харчується Наомі

22 травня супермоделі виповнилося 55 років. Вона виглядає бездоганно, завдяки суворому режиму.

Наомі ніколи не приховувала, що її раціон надзвичайно ретельно продуманий. Вона дотримується вегетаріанської дієти і часто практикує веганство, повністю відмовляючись від м'яса, молочних продуктів та глютену. Кемпбелл дотримується принципів лужної дієти, що передбачає споживання продуктів, які не закислюють організм. Це означає, що її раціон багатий на свіжі овочі, фрукти, зелень, а також деякі горіхи та насіння. Вона вірить, що такий підхід допомагає їй підтримувати високий рівень енергії та молодість шкіри.

Вода є її головним напоєм. Наомі випиває величезну кількість чистої води протягом дня, вважаючи це ключовим фактором для еластичності шкіри, нормального метаболізму та ефективного виведення токсинів.

Періодично вона практикує "сокові детокси" та короткочасні голодування, наприклад, раз на тиждень може пити лише соки, щоб очистити організм. Однак, такі практики вимагають обережності та бажано - консультації з фахівцем. Наомі дотримується залізних правил і не вживає жодного цукру та алкоголю. В своєму Instagram вона давно пропагандує життя без алкоголю!

Наомі повністю виключила цукор та алкоголь з раціону (фото: instagram.com/naomi)

Відмова від цих продуктів значно зменшує запальні процеси в організмі, що є однією з головних причин старіння шкіри та руйнування колагену.

Як тренується супермодель

Фізична активність - невід'ємна частина її щоденного розкладу. Наомі тренується регулярно, але вміє слухати своє тіло, уникаючи перевантажень. Її улюблені види активності - пілатес та йога, які допомагають їй підтримувати гнучкість, витривалість, покращують поставу та ефективно знімають стрес.

Ці практики також сприяють кращому кровообігу, що відіграє важливу роль у живленні шкіри. Свій розклад вона доповнює легкими силовими вправами з власною вагою або невеликими обтяженнями для підтримки м'язового тонусу.

Також Наомі не забуває про кардіо - регулярні прогулянки на свіжому повітрі або легкий біг є частиною її режиму. Її залізна дисципліна вражає - незалежно від місця перебування, вона завжди знаходить час для тренувань.

Наомі виповнилося 55 років 22 травня (фото: instagram.com/naomi)

Догляд за шкірою Наомі Кемпбелл

Будучи моделлю світового рівня, Наомі, звичайно, має доступ до найкращих косметичних засобів та процедур. Проте, її філософія догляду за шкірою ґрунтується на простоті та послідовності. Захист від сонця для неї - золоте правило збереження молодості шкіри; вона завжди використовує сонцезахисні засоби, незалежно від погоди.

Інтенсивне зволоження шкіри обличчя та тіла є її щоденним ритуалом. Вона також приділяє увагу масажу обличчя та тіла, щоб покращити лімфодренаж та кровообіг. Важливо, що Наомі часто з'являється на публіці майже без макіяжу, дозволяючи своїй шкірі дихати.

Наомі Кемпбелл - легендарна "Чорна пантера" світу моди (фото: instagram.com/naomi)