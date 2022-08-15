UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэра Ирпеня на "блокпосте" остановили дети, которые собирали деньги на ВСУ: милое видео

Дети в Ирпене на "блокпосту" остановили мэра города (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Ирпене мэра города Александра Маркушина на "блокпосте" остановили дети. Они рассказали, что собирают деньги для Вооруженных сил Украины.

Видео мэр опубликовал в своем Telegram.

На ролике видно, что дети символически проверяли документы.

"Ирпенские дети ежедневно на передовой своего волонтерского фронта. Они устраивают импровизированные "блокпосты" и собирают средства на ВСУ", - написал Маркушин.

Также мэр Ирпеня отметил, что он переполнен гордостью за детей. Ведь они, пройдя эвакуацию по Ирпенскому мосту, ежедневно помогают военным на передовой.

Дети рассказали, что за день они собрали 2 тысячи гривен, а за неделю - 8 тысяч. Все деньги они перечисляют на помощь защитникам Украины.

Ранее мы сообщали, что дети в Конотопе также устроили блокпост и собирают на ВСУ.

Также мы показали видео, как слепой мальчик, чудом выживший во время спасения из Ирпеня, спел "Ой, у лузі червона калина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныИрпень