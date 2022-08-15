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Мера Ірпеня на "блокпості" зупинили діти, які збирали гроші на ЗСУ: миле відео

Діти в Ірпені на "блокпосту" зупинили мера міста (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Ірпені мера міста Олександра Маркушина на "блокпості" зупинили діти. Вони розповіли, що збирають гроші для Збройних сил України.

Відео мер опублікував у своєму Telegram.

На ролику видно, що діти символічно перевіряли документи.

"Ірпінські діти щодня на передовій свого волонтерського фронту. Вони влаштовують імпровізовані "блокпости" та збирають кошти на ЗСУ", - написав Маркушин.

Також мер Ірпеня зазначив, що він переповнений гордістю за дітей. Адже вони, пройшовши евакуацію Ірпінським мостом, щоденно допомагають військовим на передовій.

Діти розповіли, що за день вони зібрали 2 тисячі гривень, а за тиждень - 8 тисяч. Усі гроші вони перераховують на допомогу захисникам України.

Раніше ми повідомляли, що діти в Конотопі також влаштували блокпост і збирають на ЗСУ.

Також ми показали відео, як сліпий хлопчик, що дивом вижив під час порятунку з Ірпеня, заспівав "Ой, у лузі червона калина".

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Збройні сили УкраїниИрпень