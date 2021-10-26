Мэр Ивано-Франковска придумал новое наказание для вандалов: "буком по голой заднице"

Так, молодой человек повредил в центральной части города фонари и клумбы. Его опознали и задержали с помощью камер наблюдения и видео из соцсетей. Также 20-летний франковец находился в нетрезвом состоянии.

"Тот самый "Юра", что крушил фонари, оказывается, уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат. Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство (статья 296 УКУ). Я думаю, хулиганов надо наказать. Быстро и показательно. Вообще, я бы в Уголовный кодекс внес изменения – чтобы одним из видов наказания было надавать буками по голой заднице посреди площади. Делаешь злое - показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы эффективнее всего", – написал мэр.

Поэтому парню грозит до пяти лет заключения за разбитые фонари. Также полицейские открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

В Ивано-Франковске вандал уничтожил фонари в центре города (facebook.com/ruslan.martsinkiv)