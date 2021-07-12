Мэр Днепра Филатов собирается улететь в космос на корабле Ричарда Брэнсона

Еще в 2009 году Филатов купил билет на суборбитальный полет от компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Он заплатил за билет $200 тысяч и прошел базовый курс астронавтов в NASA. Если все пройдет удачно, то он станет первым космическим туристом в истории независимой Украины.

"15 числа буду разговаривать с Ричардом (Брэнсоном, основателем корпорации Virgin Group - Ред.) и буду знать детали точнее", - рассказал Филатов в комментарии "Стране".

Он добавил, что костюм для полета пока находится у Virgin Galactic, а у Филатова есть тренировочный костюм, а также сертификат подготовки в NASA. Он проходил подготовку к космическому полету в Пенсильвании, в учебном центре NASTAR в 2013 году).

Полет был надолго отложен из-за крушения корабля SpaceShipTwo (он принадлежал компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic) в 2014 году, когда один из пилотов погиб, а второй получил серьезные травмы.