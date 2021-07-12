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Мер Дніпра Філатов збирається полетіти в космос на кораблі Річарда Бренсона

Автор: Styler

Мер Дніпра Борис Філатов збирається полетіти в космос на кораблі Річарда Бренсона, після того, як той успішно сам злітав на вихідних.

Про це він написав Facebook.

Ще в 2009 році Філатов купив квиток на суборбітальний політ від компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона. Він заплатив за квиток $200 тисяч і пройшов базовий курс астронавтів в NASA. Якщо все пройде вдало, то він стане першим космічним туристом в історії незалежної України.

"15 числа буду розмовляти з Річардом (Бренсоном, засновником корпорації Virgin Group-Ред.) І буду знати деталі точніше", - розповів Філатов у коментарі "Стране".

Він додав, що костюм для польоту поки знаходиться у Virgin Galactic, а у Філатова є тренувальний костюм, а також сертифікат підготовки в NASA. Він проходив підготовку до космічного польоту в Пенсільванії, в навчальному центрі NASTAR у 2013 році.

Політ був надовго відкладений через крах корабля SpaceShipTwo (він належав компанії Річарда Бренсона Virgin Galactic) у 2014 році, коли один з пілотів загинув, а другий отримав серйозні травми.

Нагадаємо, Річард Бренсон перший, хто відправився в якості туриста в космос. При цьому Британський мільярдер зробив це на власному космолеті Unity-22, який належить його компанії Virgin Galactic.

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ДніпрокосмосБорис Філатов