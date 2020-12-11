"Мэр" Дебальцево подарил садику кухонный венчик и стал посмешищем: ордловский стыд!

"Мэр" оккупированного Дебальцево подарил детскому садику кухонный венчик и решил пропиариться на таком презенте, однако стал посмешищем в сети.
Как рассказал журналист Денис Казанский в своем Facebook, фоторепортаж с "торжественного мероприятия" выложили на сайт "городской администрации" под названием "Забота о детях".
Также он опубликовал соответствующие скрины с помпезными заявлениями пресс-службы "мэрии" относительно подарка, цена которого составляет около 40 гривен.
"Забота о детях является важнейшим гарантом для существования любого государства. Так и в нашем городе Захаревич Игорь Владимирович, глава администрации, уделяет огромное внимание подрастающему поколению... Коллектив дошкольного учреждения благодарит главу города за заботу, доброту и отзывчивость", - говорится в публикации.
фото: скрин поста facebook.com/den.kazansky
Казанский призвал обратить внимание на то, как проходило это "торжество".
"На вручение венчика к псевдомэру вызвали заведующую. Фоторепортаж с торжественного мероприятия выложили на сайт городской администрации под названием "Забота о детях". Ахахахахаха. Россия - щедрая душа!" - иронизирует журналист.
Также руководитель захваченного боевиками "ДНР" города Захаревич похвастался в своем аккаунте ВКонтакте пополнением материально-технической базы садика "Ладушки" и вручением подарка, который "так необходим для приготовления пищи", однако после волны сарказма и критики в комментариях поспешно удалил пост.
фото: скрин поста facebook.com/den.kazansky
Позже обиженный "чиновник" опубликовал новый, в котором удивился подобной реакцией и заявил: мол, это может в других городах венчик - фи*ня, а в Дебальцево совсем другие реалии.
Новость о подаренном детсаду венчике рассмешила пользователей сети и вызвала бурную реакцию.
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